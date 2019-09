Droga, due arresti. Un piacentino di 37 anni e un senegalese di 31 anni

Due arresti per droga sono stati compiuti dai carabinieri. Un 37enne, piacentino, pluripregiudicato anche per reati specifici, è stato arrestato nella tarda serata di mercoledì 11 settembre dai militari dell’arma della stazione di Piacenza Levante. Aveva intrapreso un’attività di spaccio presso la sua dimora. Dopo alcuni controlli gli uomini della Levante sono entrati in azione quando hanno visto che due giovani, a bordo di una vettura, si erano fermati davanti alla sua abitazione per acquistare droga. I due giovani, entrambi piacentini di 24 e 23 anni, sono stati segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Il secondo arresto ha riguardato un 31enne nato in Senegal, residente a Piacenza e richiedente asilo, arrestato dai carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Piacenza, dopo essere stato sorpreso a spacciare marijuana nei giardini dell’area compresa tra via Calciati, via Camia e Largo Erfurt. Segnalato un italiano 57enne residente a Piacenza come assuntore di sostanze stupefacenti.