Si scambiarono il camion carico di droga, arrestato il secondo autista

L’amico era stato arrestato lo scorso dicembre mentre, alla guida del suo camion in autostrada, trasportava 43 chili di cocaina. Ora gli investigatori della Squadra Mobile di Piacenza hanno individuato anche il secondo autista e lo hanno arrestato per detenzione in concorso di sostanze stupefacenti.

Si tratta di un 54enne albanese che vive a Lodi. A dicembre la Polizia aveva sequestrato 43 chili di cocaina, per il quale era stato arrestato un camionista alla guida di un mezzo pesante. Dalle successive indagini sono emersi gravi indizi di colpevolezza anche a carico di un secondo soggetto che alla guida dello stesso camion aveva fatto ingresso in Italia dall’estero per poi abbandonare il mezzo a Piacenza, in via dell’Artigianato. Il camion era stato lì recuperato dall’altro soggetto poi arrestato lo scorso dicembre dopo aver imboccato l’autostrada. L’analisi del tracciato gps del camion sequestrato ha permesso di ricostruire il tragitto del mezzo e l’alternanza dei due autisti alla guida. Il 54enne di trova ora alla casa circondariale di Lodi.