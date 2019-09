Parcheggio di viale Malta, partiti i lavori di asfaltatura. Disagi limitati

Sono partiti giovedì 12 settembre i lavori di asfaltatura del parcheggio di viale Malta, che andranno avanti – compatibilmente con le condizioni meteorologiche – fino ai primi giorni di ottobre.

“Dopo l’intervento di regimazione della vegetazione e di pulizia attuato nei giorni scorsi – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici, Marco Tassi – possiamo ora iniziare l’intervento di asfaltatura che permetterà in poche settimane di riqualificare il parcheggio, che è strategico per il centro storico e che troverà un’ulteriore implementazione grazie al previsto intervento di demolizione del compendio limitrofo agli uffici comunali di viale Beverora”.

Al fine di conciliare gli interventi di riqualificazione con le esigenze di mobilità dei cittadini, a rotazione sarà sempre garantita la disponibilità di posti auto (fatta eccezione per le aree di cantiere, evidenziate di volta in volta dagli appositi cartelli) e, durante l’esecuzione dei lavori, non saranno mai interdetti né l’accesso né l’uscita, sia da via Palmerio che da viale Malta, così da limitare al massimo i disagi per l’utenza.