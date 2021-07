Riasfaltatura in viale Patrioti e vie limitrofe, limitazioni alla circolazione

Per consentire l’esecuzione di lavori di riasfaltatura in viale Patrioti, nel tratto compreso fra le rotonde all’incrocio con via IV Novembre e quella di piazzale Roma, dalle 6.30 di martedì 27 luglio alle 20 di sabato 14 agosto, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti delimitati dalla segnaletica di cantiere, il limite di velocità a 10 km all’ora e il senso unico di marcia con direzione dalla rotatoria di intersezione con via IV Novembre a piazzale Libertà. Inoltre, nello stesso periodo, anche in via Bolzoni è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti delimitati dalla segnaletica di cantiere. Infine, in via IV Novembre, via Gobbi Belcredi, piazzale Libertà, via Farnesiana nel tratto tra viale Patrioti e piazzale Velleia e sullo Stradone Farnese, dalle ore 20 alle ore 6 nei giorni di esecuzione dei lavori nei relativi cantieri, è istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli, esclusi i residenti e i mezzi autorizzati per l’accesso alle attività commerciali lungo le stesse vie.

Dal provvedimento sono esclusi i mezzi del trasporto pubblico locale, che potranno circolare in entrambi i sensi di marcia in tutte le vie sopra elencate.