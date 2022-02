Ciclabile di viale Patrioti, l’assessore: “Entro l’anno via i binari e nuovo verde”

Via libera a un “pacchetto” di interventi da 578mila euro per riqualificare la pista ciclabile di viale Patrioti e il parcheggio nella zona del Cheope, tra via Tononi e via Nicolodi. “I cantieri partiranno entro l’anno”, assicura l’assessore all’ambiente Paolo Mancioppi. Il Comune, infatti, ha ottenuto un finanziamento dal Ministero della transizione ecologica pari a 478mila euro, in aggiunta a 100mila euro stanziati da palazzo Mercanti.

Per quanto riguarda la corsia ciclabile tra viale Patrioti e piazzale Marconi, in preda al degrado lungo il sottopasso, si prevede “la rimozione delle linee ferroviarie che in passato fungevano da collegamento tra la città e le località collinari della val Nure, nonché la messa dimora di un mix di essenze arboree e arbustive”. L’eliminazione dei binari era stata annunciata nei mesi scorsi.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: