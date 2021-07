Viabilità, in via IV Novembre arriva un dosso. Lavori terminati e strada riaperta

Con un anticipo di un paio di giorni sulla tabella di marcia, sono terminati oggi(sabato 10 luglio) i lavori per l’istituzione della zona 30 in via IV Novembre a Piacenza: il Comune ha realizzato un nuovo dosso all’altezza dell’incrocio con via Raffale Fulgosio. Il traffico è tornato dunque a circolare normalmente.

Discorso analogo per quanto riguarda viale Patrioti: anche in questo caso, il tratto iniziale della strada (quello che si unisce a via IV Novembre attraverso la rotonda) è stato riaperto. Anche qui, all’inizio della via, è stato realizzato un dosso.