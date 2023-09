Parcheggio di viale Malta, in arrivo tetti fotovoltaici sui posti auto: “Energia e ombra”

Pensiline fotovoltaiche, container per il liceo Colombini, posteggi ad hoc per i docenti e pista ciclabile in sicurezza. Così il piazzale di viale Malta cambierà volto. Tra gli impegni dell’amministrazione comunale c’è infatti la volontà di ombreggiare il parcheggio e generare energia con l’installazione di copertura sostenibili su un’area di 700 metri quadrati di partenza che corrispondono a circa due colonne e mezzo di strisce blu, localizzate sul versante dietro la questura. Il progetto è stato inserito a bilancio nella variazione di maggio per un importo di 1,4 milioni, quasi tutto proveniente da fondi regionali – finanziamenti Atuss – con un contributo comunale di 50mila euro.

Su un altro versante del piazzale di viale Malta, cioè l’accesso da viale Palmerio, il Comune punta a sbloccare quanto prima il recupero dell’area di 3.500 metri quadrati che ospitava l’ex caserma Zanardi Landi, abbattuta un anno fa con il proposito della giunta Barbieri, che puntava a realizzare un ampliamento del parcheggio con 180 nuovi stalli. L’amministrazione Tarasconi ha un altro obiettivo: “Riconfigurare l’area con un progetto che preveda una fascia verde – spiega Bongiorni – la congiunzione del percorso ciclopedonale in sicurezza e del tracciato viabilistico in continuità con viale Palmerio e il conseguente ridisegno dei posti auto a completamento”. I tempi non sono ancora certi.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: