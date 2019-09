Il sindaco Barbieri: “Lutto cittadino a Piacenza nel giorno dei funerali di Elisa Pomarelli”

Il giorno del funerale di Elisa Pomarelli a Piacenza sarà proclamato il lutto cittadino. Lo ha dichiarato il sindaco Patrizia Barbieri che ha fatto visita alla famiglia della 28enne di Borgotrebbia uccisa da Massimo Sebastiani, l’amico che si era invaghito di lei. Il Comune ha inoltrato la richiesta di sostegno per la famiglia Pomarelli alla Fondazione emiliano romagnola per le vittime di reati.

Sebastiani dopo 13 giorni in fuga è stato arrestato sabato 7 settembre a Costa di Sariano. Al momento non è ancora stata fissata la data delle esequie per la quale si attende il nulla osta della procura.

I dettagli in edicola con Libertà