Maxi simulazione di incidente: in campo 150 persone. LE FOTO

Centocinquanta persone coinvolte tra volontari, vigili del fuoco e carabinieri. La spettacolare esercitazione andata in scena ieri pomeriggio a Pontenure è stata opportunità per chi ha assistito alla simulazione di un maxi incidente automobilistico, quante siano le forze in campo in casi simili e quanto l’organizzazione possa fare la differenza.

Nel parcheggio del centro sportivo, il coordinatore regionale per la Protezione Civile di Anpas Paolo Rebecchi ha di fatto descritto live le operazioni di soccorso al microfono: “Si tratta di giornate fondamentali per i nostri uomini che in questo modo possono giungere pronti sulle scene più complicate, ma avendo ben chiari i propri compiti” ha detto Rebecchi.

