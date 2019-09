Tir incastrato ai varchi del ponte di Pievetta, traffico bloccato. Sversamento di carburante

Traffico bloccato sul ponte di Pievetta nella tarda mattinata di lunedì 16 settembre a causa di un camion che è rimasto incastrato nel varco di accesso al ponte che da Castel San Giovanni va verso il Pavese. Il mezzo, intestato a una ditta italiana, carico di bevande e condotto da un autista romeno, ha strisciato sui new jersey laterali che hanno lacerato il serbatoio, dal quale è fuoriuscito il carburante.

Sul posto è intervenuto un carro attrezzi specifico per mezzi pesanti per rimuovere il tir. E’ intervenuto anche il personale di Sicurezza e Ambiente per ripulire la carreggiata e ripristinare le condizioni di viabilità. Il traffico verso la Lombardia è al momento bloccato ed è necessario utilizzare il ponte di San Zenone, mentre i veicoli in ingresso vengono dirottati su una strada alternativa.