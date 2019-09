Violento incidente tra auto e moto: centauro in gravi condizioni trasportato a Parma

E’ avvenuto intorno alle 18.15 di oggi, 16 settembre, lungo la strada provinciale 36 a Godi (frazione di San Giorgio), il grave incidente che ha visto coinvolte un’auto e una moto. Ad avere la peggio l’uomo alla guida delle due ruote, caduto rovinosamente sull’asfalto. Illeso, invece, l’automobilista. Sul posto, oltre a un’ambulanza del 118, è intervenuto anche l’elisoccorso che ha trasportato il centauro all’ospedale di Parma. Il ferito è in gravi condizioni, anche se fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. La polizia locale Valnure Valchero si è occupata dei rilievi di legge. Ancora da accertare le cause del sinistro.

