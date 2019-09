Ponte Pievetta: possibili candidati al bando per i lavori di ristrutturazione

“Segnali positivi rispetto al bando, della Provincia di Pavia, di ristrutturazione del ponte di Pievetta, in scadenza il prossimo 26 settembre”. Così il Presidente Patrizia Barbieri dopo un confronto diretto, avvenuto ieri, 17 settembre, con il Presidente della Provincia di Pavia Vittorio Poma, a seguito dell’incidente avvenuto sul ponte di Pievetta, dove un camion ha forzato il divieto di passaggio rimanendo incastrato lungo il viadotto e provocando grossi disagi alla circolazione.

A tale proposito il Presidente Poma ha rassicurato rispetto ad un possibile esito positivo sull’aggiudicazione dei lavori urgenti di ristrutturazione del ponte sul fiume Po tra Pieve Porto Morone e Castel San Giovanni, anche alla luce delle tante richieste di informazioni in merito al bando.

“Nella consapevolezza del ruolo strategico di questo manufatto – essendo non solo il collegamento tra due province, ma anche tra due regioni economicamente molto importanti con un flusso veicolare di particolare intensità – è stata rinnovata la volontà di collaborare per attivare ogni azione e provvedimento utile per ridurre al minimo i disagi e per aggiornare costantemente la cittadinanza. E’ un problema che riguarda i territori delle province di Piacenza e Pavia, ma i maggiori disagi ricadono sul comune di Castel San Giovanni e di tutta la Valtidone” – ha commentato il Presidente Barbieri, che ha confermato l’impegno assunto con Poma a dare comunicazioni tempestive e trasparenti sulle limitazioni e sui percorsi alternativi durante tutte le fasi degli interventi, compresa l’aggiudicazione del bando.