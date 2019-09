Frontale in strada Farnesiana: due feriti gravi all’ospedale d’urgenza

Violento frontale nella serata di oggi, giovedì 19 settembre, in strada Farnesiana nei pressi dell’ingresso alla tangenziale. Per cause da accertare, due auto sono entrate in collisione frontale: una donna è rimasta incastrata nell’abitacolo ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per l’estrazione. Oltre alla donna, poi condotta al pronto soccorso, un’altra persona ha riportato ferite in seguito all’impatto: entrambi sono giudicati in condizioni gravi ma non sono fortunatamente in pericolo di vita. Sul posto gli uomini del 118 e della Croce Rossa. Accertamenti in corso da parte della polizia municipale che si è occupata dello smaltimento del traffico.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà