“Aiutatemi, mio figlio è stato rapito”: un piacentino a Phuket denuncia la scomparsa del piccolo dopo l’incontro con la madre

Sono ore di grande apprensione per un piacentino che vive a Phuket, in Thailandia, con il figlio di sei anni. L’uomo, dopo la separazione dalla moglie di origini locali, avrebbe ottenuto l’affido del piccolo. Ieri sera però i due ex si sarebbero incontrati in un centro commerciale e la mamma, che non vedeva il figlio da tempo, sarebbe sparita con il bambino. E’ quanto racconta l’uomo in un disperato appello lanciato sui social: “Vi prego aiutatemi”. E’ stata presentata una denuncia alla polizia locale che ha avviato subito le ricerche.

