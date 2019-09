Revisioni scadute, carico oltre i limiti, assicurazioni mancanti: 69 sanzioni

Dieci sanzioni per revisione dei veicoli omessa o scaduta, due per assicurazione mancante o non più valida. Sono alcune delle multe elevate dalla polizia municipale al Targa System, che permette di verificare, in tempo reale, se un veicolo è regolarmente revisionato e assicurato.

Controlli svolti in questi giorni sulle strade a maggior rischio di incidenti, con un bilancio totale di 69 violazioni al Codice della Strada, di cui ben 31 per il superamento dei limiti di velocità che, in un caso, ha raggiunto un superamento del limite di oltre 40 km orari rispetto ai massimi consentiti, e che ha portato al ritiro della patente di guida per il conducente.

Controllati anche i mezzi pesanti, sia per verificare la regolarità della merce trasportata, che l’efficienza dei dispositivi di bordo: 15 trasportavano un carico oltre i limiti consentiti, due presentavano irregolarità nella gestione del cronotachigrafo.