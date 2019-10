Raffica di multe in città grazie ad autovelox e lettore di targhe

Dieci sanzioni per superamento dei limiti di velocità, sedici per revisione omessa o scaduta, quattro per superamento dei limiti di peso nei confronti di veicoli pesanti, una per accertate irregolarità nella gestione del cronotachigrafo, due per assicurazione scaduta o mancante, cinque per altre violazioni riguardanti il veicolo o il conducente.

Questo l’esito dei controlli portati avanti dalla polizia municipale di Piacenza con il nuovo autovelox e il “Targa system”, il lettore targhe che permette di verificare in tempo reale se un veicolo è regolarmente revisionato ed assicurato.

“Da una recente indagine dell’Osservatorio regionale per l’educazione alla sicurezza stradale – sottolinea l’assessore alla Sicurezza urbana, Luca Zandonella – è emerso che nel territorio piacentino il 23,5% dei mezzi, tra auto e motoveicoli, non è assicurato. Questa situazione è molto preoccupante, ragion per cui la polizia locale sta riservando un’attenzione particolare e sta mantenendo alti i controlli su assicurazioni e revisioni”.

