Tangenziale San Giorgio-San Polo. Entro ottobre l’apertura del primo tratto

Dopo anni di stop e intoppi, viaggia a ritmo spedito il cantiere della tangenziale tra San Polo e San Giorgio, nello specifico tra Crocetta in comune di Podenzano e Pozzo Pagano in comune di San Giorgio. Le ruspe sono entrate in azione nel gennaio 2019 quando Autovia Padana, ha definitivamente consegnato i lavori ad Itinera.

A breve sarà percorribile il primo tratto che consentirà di bypassare l’abitato di San Polo decongestionando il traffico nel centro della frazione. Dopo la posa della segnaletica sarà necessario il collaudo, il tratto dunque verrà aperto con ogni probabilità entro ottobre. Nei primi giorni del prossimo mese inizierà anche il montaggio delle campate del ponte sul Nure per poter proseguire l’opera verso il comune di San Giorgio.

La tangenziale sarà interamente percorribile nella primavera del prossimo anno. I lavori dovrebbero terminare a giugno ma l’auspicio della ditta che sta portando avanti il cantiere è quello di anticipare i tempi.