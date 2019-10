Avanzano i lavori al ponte sul Nure della tangenziale di San Giorgio, posate tre campate da 50 metri

Sei campate in ferro da 50 metri l’una, con doppie travi alte 2,6 metri e travature incrociate di rinforzo, assemblate in loco e posate da due possenti autogru. E’ il ponte sul Nure della tangenziale di San Polo e San Giorgio in fase di costruzione, in lavori che – dopo il fermo del cantiere degli anni scorsi, stanno procedendo a ritmo spedito.

Una volta costruita la struttura portante e completato il piano viario i tempi di inaugurazione dovrebbero essere vicini: “Prima dell’estate 2020 – spiega il sindaco di Podenzano Alessandro Piva -, e alcuni tratti già da fine ottobre”. Tratti nei quali alcune rotonde sono in fase di completamento, come quella sulla provinciale 32 tra San Giorgio e Pontenure.

