Futuro in salute: 200 professionisti e check up gratuito prenotabile

Dal 1 al 5 ottobre torna “Futuro in Salute”, la manifestazione più importante della provincia dedicata alla prevenzione e ai sani stili di vita. La novità più importante del 2019 riguarda la prenotazione di un percorso gratuito di check up per la cittadinanza. Location: Pubblico Passeggio, nel tratto compreso tra via Genova e via Alberici. Protagonisti saranno i professionisti della salute, che escono da ospedali, ambulatori e servizi per andare incontro ad adulti e bambini nel cuore della città, al di fuori dei tradizionali luoghi e spazi di cura, per sensibilizzare e farsi testimonial diretti di messaggi importanti per la popolazione. Sono coinvolti oltre 200 tra medici, infermieri, tecnici, assistenti sanitari, ostetriche, fisioterapisti. Complessivamente, sono oltre 50 i reparti e i servizi che si mettono a disposizione della cittadinanza e che danno vita alle varie iniziative.

I principali eventi:

A scuola di prevenzione: martedì 1, mercoledì 2 e giovedì 3 ottobre sono previste tre mattine di laboratori per gli studenti, dai piccolissimi della materna ai ragazzi delle scuole superiori. Le 72 attività proposte sono praticamente state tutte richieste: si attendono quindi circa 2mila studenti nelle prime tre giornate.

Venerdì 4 ottobre, alle 16 spettacolo dedicato alla corretta igiene delle mani. Si prosegue alle 16.30 con una conferenza concerto relativa alla peculiare esperienza di cantoterapia in Neonatologia all’ospedale di Piacenza. Alle 18 incontro con una scrittrice sul tema del tumore al seno.

Sabato 5 ottobre: giornata di visite, controlli e iniziative di sensibilizzazione dedicate alla popolazione. Ambulatori e attività saranno aperti dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Si potrà prenotare chiamando il numero 0523-302016. Si chiude con un concerto di due band di chirurghi ospedalieri e operatori 118, seguita da un cammeo dei Cani della Biscia.