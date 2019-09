Ambulatorio di Gossolengo: 2.500 prelievi di sangue all’anno. Esami il giovedì mattina

Con i suoi 2.500 prelievi all’anno rappresenta un punto di riferimento per la comunità. E’ l’ambulatorio infermieristico di Gossolengo che stamattina, 28 settembre, è stata inaugurato nella sua nuova veste. A prendere le redini della struttura è stata la Pubblica Assistenza Croce Bianca che, dopo la rinuncia della Sant’Agata il 17 aprile scorso, non ha fatto passare nemmeno un giorno e ha riaperto immediatamente i battenti per garantire un servizio di fondamentale importanza a favore dei cittadini. All’interno vi operano cinque infermieri e cinque volontari.

Vengono svolte attività quali: iniezioni intramuscolari, sottocutanee, medicazioni e controlli vari ma soprattutto prelievi del sangue quotidiani, inviati poi al laboratorio di analisi cliniche per conto dell’Ausl. Si possono prenotare dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 12, il giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 16.30 chiamando lo 0523/770244. I prelievi si effettuano il giovedì mattina dalle 7 alle 8.20.