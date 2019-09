Giornate del Sollevamento a Piacenza Expo: attesi oltre 11mila visitatori

Gru mobili, sollevatori telescopici, carrelli elevatori, veicoli per la movimentazione industriale. Torna a Piacenza Expo, dal 3 al 5 ottobre, la settima edizione del GIS, Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali. La manifestazione è stata ideata e organizzata da Mediapoint ed è la più grande vetrina in Europa per un comparto ritenuto strategico. I numeri sono già da record: 426 espositori complessivi, 70 in più rispetto al 2017. Sono attesi anche mille visitatori in più rispetto all’edizione precedente. Tra le tante novità di quest’anno: la partecipazione dell’Esercito Italiano e la Protezione Civile.

Tra gli ospiti della manifestazione dovrebbero confermare la propria presenza: il sindaco di Genova, Marco Bucci, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti il leader della Lega, Matteo Salvini e il ministro piacentino ai trasporti Paola De Micheli. Altri due appuntamenti molto importanti si terranno nel 2020: dal 20 al 22 maggio debutta la nuova esposizione Gas Expo Pipeline, mentre dal 29 al 30 ottobre si terrà la terza edizione delle Giornate del Calcestruzzo.