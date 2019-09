Midollo osseo e cellule staminali: 45 donazioni a Piacenza

Anche Piacenza ha risposto all’appello della settimana nazionale per la donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche. Il 28 settembre, dalle ore 9 alle 19, in largo Battisti i volontari Admo e gli operatori Ausl hanno posizionato un banchetto informativo con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani fra i 18 e i 35 anni. Come in altre 180 piazze in tutta Italia, gli operatori hanno diffuso tutte le informazioni sul tema e proposto ai passanti la tipizzazione attraverso il prelievo salivare per iscriversi nel Registro italiano donatori di midollo osseo (IBMDR). A Piacenza i donatori attualmente iscritti al registro sono 6.800. I donatori che effettivamente sono stati chiamati a donare cellule staminali emopoietiche e che hanno eseguito il prelievo sono stati 45. L’unità operativa Immunogenetica e cellule staminali emopoietiche si occupa dell’arruolamento, congiuntamente ai medici del Servizio Trasfusionale dell’iscrizione e gestione dei donatori e dei pazienti che necessitano un trapianto.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà