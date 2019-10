Paver taglia il traguardo dei 55 anni, Parenti: “Festa con tutti i dipendenti”

Paver, fondata nel 1964, compie 55 anni. Un traguardo che sarà festeggiato con le maestranze il 12 ottobre nel salone di Palazzo Gotico a Piacenza: “Chiudiamo un cerchio, noi che siamo nati a Piacenza, nel suo luogo più rappresentativo”. A parlare è l’ingegner Giuseppe Parenti, presidente della storica azienda. E nel bilancio il pensiero va alle due grandi vasche di stoccaggio di liquidi, “giganti” da diecimila metri cubi, quaranta metri di diametro e sette di altezza, realizzate per un committente giapponese. Hanno viaggiato via nave fino in Australia a Melbourne: “Un guiness dei primati, non era mai successo che dei prefabbricati pesanti fossero trasportati così lontano”.

Oggi l’impresa, simbolo della resistenza manifatturiera piacentina, che ha ceduto fette di economia alla logistica, continua a crescere grazie alla ricchezza di brevetti (sessanta), a intuizioni come gli asfalti fonoassorbenti, gli autobloccanti cattura-smog, una varietà ampia di prodotti nei settori dell’arredo urbano, viabilità, strutture industriali, prefabbricati, sistemi zootecnici. “Ci ha salvati la diversificazione”- sottolinea Parenti.

TUTTI I DETTAGLI SUL QUOTIDIANO LIBERTA’