Paver fa brillare le strisce pedonali di Roma, Virginia Raggi: “Molto apprezzate”

Piacenza illumina le strisce pedonali di Roma e il sindaco Virginia Raggi ringrazia per la brillante idea innovativa che è firmata da Paver. In un post su Facebook Raggi si dichiara molto contenta e così pure i suoi concittadini, per questa soluzione con luci a led dal basso che rendono più sicuri gli attraversamenti pedonali. Le auto, vedendoli nitidamente, rallentano. E dopo viale Newton altri tre attraversamenti nella Capitale saranno illuminati con i masselli brevettati, lunghi mezzo metro, alti dieci centimetri e larghi altrettanto posati ai lati di ogni striscia che si illuminano al crepuscolo e segnalano alle auto la presenza del passaggio pedonale. Siamo solo all’inizio. “E’ un sistema a filo strada, senza corpi esterni che escono, ci si cammina senza inciampare – spiega Nicola Parenti (Paver) – ed è più economico ed efficace dei pali della luce dall’alto che implicano opere strutturali impegnative”. Le luci possono pure cambiare di colore.

