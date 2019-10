Per la rapina disastrosa i rapinatori maldestri rischiano sei anni ciascuno

K:In via Veneto





La tentata rapina era stata comica. Il bandito entra in banca armato di pistola, inserisce il colpo in canna. Ma l’impiegata: “Ma è finta, ho capito subito quando l’ha mossa; è di plastica. Il bandito guarda verso l’uscita. La bussola è rimasta incastrata, all’interno della porta girevole il suo complice finito bloccato che chiede aiuto”.

Il pm per questo maldestro tentativo di rapina ieri in tribunale ha chiesto sei anni per entrambi gli imputati.

Il fatto era avvenuto l’11 ottobre del 2015 alla filiale della Carisbo di via Veneto. I due banditi infine catturati e identificati per un milanese di 47 anni e un catanese di 40 anni erano stati “liberati” dalla bussola incastrata dagli stessi impiegati.

