Urtata da un’auto alla rotonda di via Veneto, ciclista 46enne finisce all’ospedale

Sono ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente stradale avvenuto ieri sera, poco dopo le 23, alla rotonda tra via Veneto e via Gadolini. Una donna in sella ad una bicicletta è rimasta ferita dopo lo scontro con un’auto. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale per i rilievi e due auto di vigilanza notturna. La donna, una 46enne, è stata portata in ospedale dai sanitari. Non è in pericolo di vita.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà