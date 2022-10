Incidente tra due auto alla rotonda tra via Veneto e via Gadolini: conducenti feriti

Un incidente stradale si è verificato nella arda serata di giovedì 13 ottobre a Piacenza, all’incrocio tra via Veneto e via Gadolini. Due le auto coinvolte, i cui conducenti sono rimasti feriti. I soccorritori, giunti sul posto con un’ambulanza della Croce bianca e una della Croce Rossa di San Nicolò hanno trasportato i due uomini all’ospedale: non sono in gravi condizioni. A ricostruire la dinamica dell’incidente gli agenti della polizia locale mentre gli operatori di Sicurezza & Ambiente si sono occupati del ripristino della carreggiata.

