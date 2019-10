Agenti uccisi a Trieste, messaggi di cordoglio alla questura di Piacenza

Numerosi messaggi di stima e cordoglio, persino corone di fiori, stanno arrivando alla questura di Piacenza dopo i gravissimi fatti di ieri a Trieste, dove gli agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego sono stati uccisi ieri pomeriggio da un rapinatore.

Secondo la ricostruzione, i poliziotti avevano fermato due dominicani sospettati di aver rubato uno scooter, portandoli in questura. Uno dei due ha poi chiesto di andare in bagno, rubato la pistola di servizio a un agente e gli ha sparato, facendo lo stesso con il collega arrivato in suo aiuto.

Ai piacentini che hanno inviato le loro condoglianze alle famiglie delle vittime e tutta la polizia è arrivato il ringraziamento del questore di Piacenza, Pietro Ostuni.