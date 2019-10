Esplode una gomma del carrello, precipita un enorme trattore a cingoli

Non è stata di certo una buona partenza di giornata per l’agricoltore che oggi, a Borgonovo, in prima mattinata, è stato protagonista di uno spaventoso incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Non ci sono fortunatamente feriti in seguito alla caduta, da un carrello trasportatore, di un grosso trattore a cingoli, trainato da una motrice a ruote.

E’ accaduto in pieno centro nella cittadina valtidonese e ha provocato oltre che un grosso spavento, anche gravi disagi al traffico. Sembra, da una prima ricostruzione, che la caduta e il successivo ribaltamento su un fianco dell’enorme trattore sia stata provocata dall’esplosione di uno dei pneumatici del rimorchio sul quale era sistemato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, mentre alla rimozione hanno pensato i vigili del fuoco con l’intervento di una gru.