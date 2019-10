“Yes we dogs”, due giorni dedicati ai fedeli amici a quattro zampe

Due giorni, sabato 5 e domenica 6 ottobre, all’insegna del gioco, della festa, dello spettacolo e dell’intrattenimento legati amici a quattro zampe. E’ il primo festival cinofilo di Piacenza, dal titolo “Un tranquillo week end da cani” in scena all’arena Daturi. L’obiettivo è quello di presentare e approfondire i vari ambiti in cui i cani possono essere coinvolti: dalla compagni alla pet terapy, dalle operazioni di ricerca e recupero dispersi al prezioso ruolo di guida per non vedenti.

Una manifestazione che si presenta con lo slogan “Yes we dogs” alla quale partecipa anche il comune di Piacenza, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sulle adozioni e sul corretto comportamento per i proprietari di cani.