Ruba frigorifero, batterie e tv dall’isola ecologica: romeno arrestato

Grazie alla segnalazione di alcuni cittadini, sabato pomeriggio i carabinieri di Borgonovo hanno arrestato per furto aggravato 24enne romeno, residente a Piacenza, mentre rubava materiale stoccato nell’isola ecologica di Sarmato.

Quando la pattuglia è intervenuta il giovane, con un carrello, stava trasportando un frigorifero e alla vista dei militari ha cercato di scappare, ma è stato rincorso e fermato.

Lo straniero aveva tagliato la recinzione dell’isola ecologica e su un furgone bianco aveva già caricato due batterie e un televisore a schermo piatto.

E’ stato arrestato per furto aggravato e messo ai domiciliari, in attesa del processo per direttissima.

