Panchine rotte e marciapiedi sconnessi: i problemi dell’Infrangibile

Una passeggiata anti-degrado fra strade impraticabili, vegetazione secca e panchine rotte. I residenti dell’Infrangibile hanno condotto l’amministrazione comunale di fronte ai problemi urgenti della zona. Ieri pomeriggio, infatti, i componenti del comitato “Infrangibile sicura” hanno mostrato agli assessori Luca Zandonella (sicurezza e partecipazione), Marco Tassi (lavori pubblici) e Paolo Mancioppi (ambiente) alcune criticità da risolvere al più presto. Al centro della cosiddetta “camminata di quartiere” ci sono stati soprattutto i marciapiedi di via Stradella, via Alessandria, via Tortona e via Pavia, “con il manto sconnesso, devastato e sollevato dalle radici degli alberi – ha sottolineato il referente del gruppo civico Ennio Soresi – complicando il passaggio sicuro dei pedoni”.

