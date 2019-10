Auto perde il controllo e finisce contro un palo in via Einaudi

Ha fatto tutto da solo l’uomo coinvolto in un incidente nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre in via Einaudi a Piacenza. Per cause ancora da accertare l’auto sulla quale stava viaggiando, intorno alle 2.30, ha perso il controllo schiantandosi contro un palo. Fortunatamente l’uomo al volante è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Sicurezza & ambiente, per rimuovere dall’asfalto il veicolo e garantire la pulizia del manto stradale.

