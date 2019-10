Dai cani ai pappagalli, passando per gli alpaca: le meraviglie del Pets Festival

Dai cani ai pappagalli, passando per le varietà più colorate di pesci tropicali fino ad arrivare ai gechi leopardini, senza dimenticare di fare un salto in Australia (paese originario dei draghi barbuti) e nella foresta equatoriale, casa di serpenti dalle mille razze. Il patrimonio faunistico di diversi continenti racchiuso per due giorni a Piacenza Expo, con circa 200 espositori provenienti da varie parti del mondo: è il Pets Festival 2019, dove oggi e domani sarà possibile conoscere, ammirare e anche acquistare un’impressionante varietà di animali, dai più conosciuti ai più particolari.

Notevole la presenza di esperti, allevatori, associazioni e figure professionali di altissimo livello. Innumerevoli le novità, come l’info-point veterinario messo a disposizione da Coldiretti. Il Pets Festival proseguirà anche per tutta la giornata di domani, dalle 9 alle 19.