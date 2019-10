Tempo instabile tutto il weekend: piogge sparse oggi e domani

Scatterà alla mezzanotte di oggi, sabato 19 ottobre, e durerà per tutta la giornata di domani l’allerta meteo per temporali diramata in mattinata dalla Protezione civile dell’Emilia Romagna.

“Una perturbazione atlantica che proprio in queste ore si sta assestando tra Francia e Spagna – ha fatto sapere l’esperto di Meteovalnure.it Vittorio Marzio -, convoglierà correnti umide e instabili che andranno a colpire il nord ovest del Paese, generando precipitazioni a carattere di rovescio lungo la dorsale appenninica, comprese le aree montane del nostro territorio”.

Dal pomeriggio di oggi e fino alla mattinata di lunedì prossimo le piogge colpiranno il Piacentino: secondo le previsioni non si tratterà di fenomeni costanti, ma potrebbero comunque essere di forte intensità. Per quanto riguarda la pianura, le prossime ore saranno all’insegna dell’instabilità, con passaggi di nuvolosità e precipitazioni sparse.