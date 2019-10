Violento scontro frontale a Borgotrebbia: guidatori feriti, auto distrutte

Violento schianto frontale tra due auto in via Talamone, all’ingresso di Borgotrebbia, nel tratto che costeggia il casello autostradale.

Per cause al vaglio della polizia municipale, attorno alle 17.30 due vetture si sono scontrate all’altezza di una semicurva, entrambe sono andate praticamente distrutte nella parte anteriore.

Sul posto i mezzi del 118 che hanno portato il pronto soccorso i due conducenti, con ferite fortunatamente lievi.

Intervento di Sicurezza&Ambiente per ripristinare e mettere in sicurezza la carreggiata.