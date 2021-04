Schianto frontale a Rivergaro, soccorritori in azione. Arriva l’elicottero del 118

Gravissimo incidente intorno alle 18.30 lungo la Statale 45, a Rivergaro: due auto, per cause da accertare sono entrate in collisione frontale nei pressi dell’incrocio che consente l’immissione all’interno del paese. Uno schianto molto pesante con gli occupanti di una delle due vetture estratti dai vigili del fuoco di Piacenza. Sul posto le ambulanze della Pubblica Assistenza di Travo e Pontedellolio, gli uomini del 118 di Piacenza e di Parma arrivati in elicottero, oltre ai carabinieri della locale stazione. I feriti sarebbero due, uno dei quali molto grave. La Statale è ora chiusa al transito. A breve aggiornamenti.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà