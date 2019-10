Aree sgambamento, campi gioco, ciclabili: il Comune investe in manutenzione

Lavori di manutenzione straordinaria in varie zone del Comune di Piacenza. A Montale è stata riasfaltata e messa in sicurezza la pista ciclabile che collega la frazione alla zona artigianale passando sotto il cavalcavia della Tangenziale Sud. “Oltre alla nuova pavimentazione sono state posizionate alcune parigine per impedire l’eventuale accesso sulla pista da parte di autovetture, e si è provveduto a ripulire tutta l’area ai margini della stessa” si legge nella nota di Palazzo Mercanti. Qualche settimana fa la ciclabile era stata oggetto di un servizio di Telelibertà in quanto cosparsa di rifiuti ed erbacce.

Lavori straordinari anche su campi gioco, piccole aree verdi e di sgambamento cani. E’ stato approvato nei giorni scorsi il progetto tecnico ed esecutivo, per un importo complessivo di 1 milione e 170mila euro, per interventi che riguarderanno la sistemazione delle 15 aree di sgambamento cani esistenti, che vanno dalla sistemazione delle recinzioni o degli accessi fino alla posa di fontanelle per l’acqua; la costruzione di una nuova area al quartiere Giarona, la manutenzione di tre campi gioco nelle frazioni, la manutenzione straordinaria di altri 10 campi gioco e l’esecuzione di diversi lavori in aree verdi e viali cittadini.

Inoltre, su viale Beverora è prevista la sistemazione delle buche attualmente prive di piante e la ripiantumazione di nuove essenze. Saranno ripiantumati anche i platani mancanti su Viale Palmerio. Il progetto prevede inoltre interventi sulle recinzioni del campo giochi del Facsal e la sostituzione delle panchine.