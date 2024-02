Ponte di Castelvetro, arrivata una sola offerta per i lavori di manutenzione straordinaria

È avvenuta questa mattina in seduta virtuale pubblica, come previsto dal bando della Provincia di Piacenza, la verifica delle offerte ricevute per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte stradale che unisce i territori di Castelvetro Piacentino e Cremona. L’importo della procedura di gara, a cura della Stazione Unica Appaltante della Provincia, effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa era di 5.380.000 euro, di cui 481.139 di oneri di sicurezza.

È pervenuta una sola offerta, da parte della ditta Paolo Beltrami Costruzioni.

“La procedura di gara prevede ora la nomina della commissione giudicatrice che dovrà valutare l’offerta pervenuta – si legge nel comunicato dell’ente di via Garibaldi – e, in seguito, il seggio di gara dovrà esaminare la documentazione amministrativa e verificare il possesso dei requisiti della ditta offerente. È ragionevole ipotizzare che tali attività possano concludersi entro i prossimi tre mesi circa”.