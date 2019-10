Tangenziale sud, tre giorni di chiusura notturna per terminare i lavori

Dopo la riapertura a tempo di record, proseguiranno in orario notturno i lavori per la definitiva sistemazione della pavimentazione della tangenziale sud, nel tratto che va dalla rotatoria della Besurica all’incrocio per Gossolengo.

La Provincia ha disposto l’interruzione totale al traffico per tutte le categorie di veicoli dalle 21.00

alle 6.00, dal 28 ottobre al primo novembre, proprio per consentire a operai e tecnici di lavorare in assoluta sicurezza.