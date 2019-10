Colpito da arresto cardiaco, si accascia in discoteca: 67enne salvato dallo staff con il defibrillatore

Stava ballando in discoteca, nel corso di una serata latinoamericana, quando all’improvviso si è sentito male accasciandosi a terra. Un uomo di 67 anni è stato prontamente soccorso dal personale del locale che, grazie all’utilizzo del defibrillatore presente nella sala, lo ha rianimato. E’ accaduto nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre a Piacenza. Il 67enne è stato colpito da arresto cardiaco, ed è stato salvato grazie al tempestivo intervento dei dipendenti dello staff, che lo hanno defibrillato in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.

“Il defibrillatore utilizzato durante questo intervento – ha spiegato Daniela Aschieri, responsabile di Progetto Vita – è uno dei cinque Dae, defibrillatori automatici esterni, donati ad altrettante discoteche piacentine nell’ambito del progetto Disagiovani, promosso da Prefettura, Progetto Vita e Telelibertà”. Aschieri ha poi sottolineato come, nella serata di giovedì prossimo, 31 ottobre, in tutti e cinque i locali coinvolti nel progetto verranno organizzate diverse dimostrazioni: i ragazzi delle scuole superiori mostreranno ai coetanei come applicare le manovre salvavita, istruendoli all’uso del defibrillatore.