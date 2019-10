Ultimo giorno di caldo estivo, in pianura ieri 25 gradi. Brusco calo nei prossimi giorni

E’ un’ondata di caldo anomalo quella che ha investito il territorio piacentino negli ultimi giorni regalando un clima quasi estivo. T-shirt e abiti leggeri però, andranno presto riposti nell’armadio. Oggi è l’ultimo giorno con temperature sopra la media. Nella pianura piacentina, la colonnina di mercurio ieri, sabato 26 ottobre, ha raggiunto picchi compresi tra 23 e 25 gradi in seguito al transito di un anticiclone di origine atlantica, in questo periodo le massime sono comprese in genere tra 17 e 18 gradi.

“Da domani il cielo inizierà ad annuvolarsi – fa sapere Vittorio Marzio di Meteovalnure.it – e tra martedì e mercoledì è prevista una perturbazione con pioggia autunnale. Nei giorni seguenti ci sarà un calo della temperatura che scenderà al di sotto delle medie del periodo. Verso il weekend, le massime si asseteranno attorno a 11 gradi e le minime saranno comprese tra 2 e 3 gradi”. Un assaggio di inverno dopo le giornate estive fuori stagione.