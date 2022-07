Caldo anomalo e 70% di precipitazioni in meno rispetto alla media stagionale

Nel fine settimana in città le temperature hanno toccato i 36 gradi, anche se sabato nella Bassa si sono registrati picchi di 38,3 gradi. A partire da oggi però il caldo dovrebbe concedere una minima tregua: non troppa se, come dice Vittorio Marzio di Meteo Valnure, le temperature si attesteranno sui 33-34 gradi. “Sempre oltre la media – fa notare l’esperto di meteorologia – a Piacenza le temperature dovrebbero essere sui 31-32 gradi in questa stagione”. Invece la colonnina di mercurio sale come l’aridità di fiumi, torrenti e campi, sempre più secchi a causa della siccità.

“Un dato eccezionale sono i 26,9 gradi di minima registrati in centro a Piacenza di prima mattina – spiega ancora Marzio – segno che la nostra città sta vivendo delle notti tropicali. Le temperature più alte le abbiamo registrate sabato, quando a Villanova e Caorso la colonnina ha sfiorato i 38,3 gradi, mentre in città e nelle zone limitrofe siamo arrivati a 36-37. Ieri, domenica, la situazione non è cambiata perché le temperature sono state oltre la norma di almeno cinque o sei gradi per quanto riguarda le massime e di sette-otto per le minime”.

“La vera anomalia – segnala Marzio – è il persistere di queste situazioni di alta pressione di origine sub-tropicale: di fatto è tutta l’estate che ci troviamo alle prese con temperature del genere accompagnate da precipitazioni scarsissime. Così scarse che nei primi sette mesi di quest’anno si parla di almeno 60-70 per cento in meno rispetto alla media”.

