Con gli sci coperti di pelli arrivano di notte fino al santuario del Penice

Nevica ancora al Penice. E va in scena lo spettacolo. Alcuni sciatori vicini al gruppo Piacenza Ski Team sono partiti quindi in notturna per percorrere le vecchie piste fino in vetta. Per potersi “arrampicare” fino al santuario hanno coperto gli sci di pelli finte capaci di garantire maggiore aderenza. Poi giù in discesa. “La nevicata era imperdibile”, spiega tra gli appassionati di sci alpinismo Andrea Pasquali.

Ieri sera invece – per i meno esperti – l’impianto da sci del Passo Penice ha aperto anche in serata: tanti i presenti. Le piste, dove si sono accumulati 50 centimetri di neve fresca nelle ultime ore, resteranno aperte anche tutto il fine settimana.

Silvio Scattaglia di Meteo Valnure intanto avverte: “Il vortice depressionario si sta allontanando. Le temperature potranno toccare anche i quindici gradi dopo la nevicata sui monti delle ultime ore”.

IL SERVIZIO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’