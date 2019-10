Altro sangue sulla Statale 45: scontro tra un furgone e una moto, centauro al Maggiore in elicottero. Gravissimo

Grave incidente oggi, domenica 27 ottobre, in località Casino Agnelli, nel comune di Travo. Per cause in corso di accertamento, un furgone in fase di svolta all’interno del parcheggio di un ristorante e una motocicletta si sono scontrate frontalmente: in seguito all’impatto, il centauro alla guida delle due ruote è stato sbalzato ed è caduto rovinosamente sull’asfalto. Sul posto, intervento della Pubblica Assistenza di Travo, ma dalla centrale operativa di Parma è stato disposto l’invio del servizio di elisoccorso decollato da Brescia per il trasporto del ferito all’Ospedale Maggiore di Parma. Le su condizioni sono molto gravi.

