Sulla panchina in attesa dei “clienti” con 12 grammi di droga: arrestato

Era seduto su una panchina dei giardini di via Casella quando ieri sera, 28 ottobre, intorno alle 21.30, un 23enne piacentino è stato avvicinato dagli agenti di una volante impegnati nei quotidiani controlli di contrasto alla criminalità. Alla vista dei poliziotti il giovane si è dato alla fuga in bicicletta disfandosi di un involucro contenente 12 grammi di marijuana. E’ stato poi bloccato all’altezza di via Veneto. Aveva con sé 480 euro in contanti. Gli agenti hanno perquisito l’abitazione del 23enne trovando, nella camera da letto, altri 615 euro e in cantina, un bilancino elettronico e due barattoli. La droga è stata recuperata e il ragazzo, con precedenti, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ agli arresti domiciliari in attesa della direttissima.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà