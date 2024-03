La disperazione di un padre che denuncia: “Salvate mio figlio di 14 anni dalla droga”

“Ho chiesto aiuto alla polizia, non ho avuto scelta. Per colpa della droga sto perdendo mio figlio, non lo riconosco più”. Il tono e le parole sono quelle di un padre disperato. Da pochi mesi ha scoperto che il figlio di soli 14 anni fa uso di stupefacenti e ha così deciso di denunciare tutto alla polizia: “È l’unico modo per salvarlo”.

Dall’estate scorsa la vita di Giulio – questo il nome di fantasia del genitore che useremo a tutela del giovane – e quella della moglie è completamente sconvolta. Una quotidianità con il ragazzo contraddistinta da un’escalation di liti continue, incomprensioni, episodi spiacevoli, addirittura fughe dall’abitazione e allontanamenti volontari. Colpa, sostiene il papà, di quel “brutto giro” e “delle cattive compagnie” in cui è finito il ragazzino. Fino a qualche mese fa non aveva dato alcun problema in famiglia. A un tratto cambia tutto.

L’ARTICOLO COMPLETO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTÀ