Asili nido: a Piacenza una famiglia spende in media 356 euro al mese

E’ di 314 euro la spesa media mensile che una famiglia con un bimbo al nido spende in Emilia Romagna. Piacenza, con 356 euro, è ben al di sopra della media regionale. Questo secondo i dati forniti dell’osservatorio prezzi e tariffe di “Cittadinanzattiva” per l’anno in corso (2019/2020). Stando al report, al nord si registrano le rette più alte, ma anche maggiori misure di agevolazione per le famiglie. Il Sud, invece, più contenuto sui costi, seppur in aumento rispetto all’anno precedente, pecca sulla disponibilità di posti.

La retta più alta a livello regionale si registra in Trentino Alto Adige, pari a 472 euro in media, quella più bassa in Molise con 169 euro. Lecco è invece il capoluogo più costoso, con 515 euro di spesa media a famiglia, Catanzaro il più economico con 100 euro. Ad Andria incremento boom del 105,5% (si passa dai 146 euro del 2018/19 ai 300 euro dell’anno in corso).

