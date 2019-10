Frontale tra due auto a Corte Brugnatella: grave un anziano

Sono gravi le condizioni dell’anziano rimasto coinvolto questa mattina, mercoledì 30 ottobre, in un violento incidente stradale lungo la Statale 45, nel comune di Corte Brugnatella. Stando a una prima ricostruzione l’auto guidata dall’uomo si è scontrata frontalmente con un’altra vettura: nell’impatto ad avere la peggio è stato proprio l’anziano, trasportato all’ospedale di Piacenza dall’ambulanza. Se la sono invece cavata con qualche ferita lieve le altre due persone rimaste coinvolte nell’incidente, prontamente trasportate a Bobbio in via precauzionale.

