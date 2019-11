Via Negri, giochi usurati e vandali in azione nell’area per i bambini

Il cartello pendente e arrugginito dà il benvenuto alle famiglie. Più che un campo giochi “riservato ai bambini” (e vietato ai cani) – come recita la targa all’ingresso – quello di via Negri sembra un panorama abbandonato e in preda al degrado. Ciò che emerge a primo impatto è la presenza di due cestini straboccanti di rifiuti, con borse, sacchetti di plastica, lattine, bottiglie, pezzi di cibo, cartoni della pizza e altri residui di picnic o scorpacciate notturne. I giochi per bambini – che spiccano per il forte stato di usura – sono imbrattati. Lo scivolo è stato “riverniciato” da qualche vandalo munito di bomboletta spray di colore bianco. E pure le altre attrezzature, così come le pareti confinanti con il parco, sono diventate una tela libera per i writers.

